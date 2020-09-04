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كورونا يواصل اقتحام تدريبات باريس سان جيرمان

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت صحيفة ليكيب أن نادي باريس سان جيرمان يعاني من إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الفريق لترتفع الإصابات إلى ستة إصابات أخرى.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الفحوصات الجديدة التي أجريت للاعبين أثبتت إيجابية عينة كل من الحارس كيلور نافاس والمدافع البرازيلي ماركينيوس والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليلتحق المصابين بالبرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتينيين دي ماريا وباريديس الذين أعلن عن إصابتهم.

وبحسب ليكيب فإنه ورغم هذا الكم من الإصابات إلا أن مواجهة باريس سان جيرمان الأولى في الدوري أمام لانس التي من المقرر أن تجرى الأسبوع المقبل ولم يعلن عن تأجيلها وستقام في موعدها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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