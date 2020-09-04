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أوساكا تواصل مسيرتها في بطولة أمريكا المفتوحة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت اليابانية نعومي أوساكا من بلوغ الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بكل سهولة بفوزها على كاميلا جورجي بمجموعتين دون رد على ملعب آرثر آش.

واستطاعت أوساكا التي لعب المباراة من جانب واحد من الفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد لتكسب عشرة نقاط من أصل اثنتي عشرة نقطة، أما المجموعة الثانية فكانت الكفة واضحة للاعبة اليابانية بعدما حسمتها بستة لإثنين.

وكانت نعومي أوساكا قد انسحبت مطلع الأسبوع الماضي من بطولة سينسيناتي المفتوحة بسبب الإصابة لكنها عادت للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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