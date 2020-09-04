أوساكا تواصل مسيرتها في بطولة أمريكا المفتوحة

تمكنت اليابانية نعومي أوساكا من بلوغ الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بكل سهولة بفوزها على كاميلا جورجي بمجموعتين دون رد على ملعب آرثر آش.

واستطاعت أوساكا التي لعب المباراة من جانب واحد من الفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد لتكسب عشرة نقاط من أصل اثنتي عشرة نقطة، أما المجموعة الثانية فكانت الكفة واضحة للاعبة اليابانية بعدما حسمتها بستة لإثنين.

وكانت نعومي أوساكا قد انسحبت مطلع الأسبوع الماضي من بطولة سينسيناتي المفتوحة بسبب الإصابة لكنها عادت للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة.

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