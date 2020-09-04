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مانداندا يربك حسابات الديوك بإصابته بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة حارس مرمى منتخب الديوك ستيف مانداندا بفيروس كورونا ليغيب بالتالي عن مباراتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

الحارس الفرنسي وقّع قبل أيام عقد التجديد لفريقه مارسيليا لمدة خمسة أعوام إضافية ويعتبر غيابه عن المنتخب الفرنسي ضربة قوية لحسابات المدرب ديديه ديشامب بعد إصابة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بالوباء قبل حوالي أسبوع.

وعاد فيروس كورونا ليضرب بقوة في موجته الثانية حيث أدى إلى إصابة العديد من النجوم في كرة القدم حيث سجل نادي أتليتكو مدريد إصابة نجمه دييغو كوستا في الساعات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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