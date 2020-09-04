ليونيل ميسي ينهي الجدل ويعلن بقاءه في برشلونة الموسم المقبل

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة استمراره في صفوف البلوغرانا في الموسم المقبل لينهي الجدل القائم حول مغادرته ملعب الكامب نو قبل عام من نهاية عقده .

وكشف ميسي عن قرار البقاء في نادي برشلونة في مقابلة أجراها مع موقع جول وأوضح خلالها الأسباب الحقيقية لتراجعه عن قرار الرحيل الذي أتخذه منذ أيام .

وذكر النجم الأرجنتيني بأن الخسارة الثقيلة في لشبونة أمام بايرن ميونيخ كانت صعبة للغاية مؤكداً بأنه الفريق كان يعلم بأن الفريق الألماني أصعب الخصوم بشكل واضح .

وخلال المقابلة أتهم ليونيل ميسي رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بعدم التجديد في الفريق الذي يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الشباب كما ذكر ميسي بأنه طلب من بارتوميو مغادرة النادي طوال العام الجاري لأن وقته قد إنتهى ورغم وعود الرئيس بتنفيذ كل طلباته إلا أنه لم يفى بأي منهم .

وقال ميسي: “لقد كان العام الحالي صعباً للغاية، لقد عانيت في المباريات والتدريبات وداخل غرف الملابس، وجاء الوقت الذي أبحث فيه عن تحديات جديدة”، “طلب الرحيل لم يظهر خلال مباراة بايرن ميونخ والخسارة الكبيرة في دوري الأبطال، لقد فكرت في ذلك عدة مرات وكنت واضحاً مع إدارة النادي ومع الرئيس بارتوميو، وقال لي أن اتخذ القرار النهائي في نهاية الموسم ولم يحافظ على كلمته معي بشكل واضح”

وذكر نجم برشلونة خلال تصريحاته بأنه لم يكن سعيداً في الفترة الأخيرة ولايريد أن يتورط في أي نزاع قانوني مع النادي الذي ظل فيه لقرابة الـ20 عاماً، كما قال ميسي بأن إدارة النادي الكاتالوني بقيادة الرئيس جوسيب بارتوميو بأنها كارثة لكن لن أذهب ضد نادي حياتي ولهذا السبب سأبقى الموسم المقبل .

وأكد ميسي أن نادي برشلونة أعطاه كل شئ “أعلم بأنه لم يخطر ببالي أبداً أن أقاضي برشلونة، لكن عالم كرة القدم صعب جداً وهناك الكثير من الناس المنافقين، كل هذا ساعدني من الشخصيات الكاذبة، لكنني أحب هذا النادي بطريقة جنونية” .

ومن المنتظر أن يعود النجم الأرجنتيني إلى تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم الإنضمام إلى تحضيرات الفريق بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أكد في مؤتمر تقديمه الصحفي بأن ميسي يعد أحد أعمدة المشروع الجديد للفريق للعودة إلى السكة الصحيحة قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد .

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