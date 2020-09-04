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بعد انتظار طويل.. افتتاح أول ملعب لرياضة الركبي ببنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح في مدينة بنغازي وتحديدا في جامعة بنغازي، ملعب خاص لرياضة الركبي أشرف عليه محبوها ومنتسبوها ونجومها لكي تتطور هذه اللعبة في البلاد وتحقق رواجا كبيرا يسهم في تألق المنتخبات الوطنية عربيا وأفريقيا ودوليا.

وكان هذا الملعب من بين أهداف مشروع ركبي 2018 وذلك بالشراكة مع جامعة بنغازي والبلدية بهدف تعزيز حضور اللعبة في ليبيا، بعد أصبحت تتمتع بعدد كبير من المنتسبين في السنوات الأخيرة.

وينتظر اللعبة مستقبل أفضل، بإنشاء هذا المرفق الرياضي الذي سيكون نقطة تحول كبيرة لمصلحة لاعبيها ومن سينضم لقائمة لاعبيها في المستقبل القريب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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