اخبار الرياضة

الهوني يواصل المسيرة مع الترجي

تم النشر منذُ 45 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني عقده مع فريقه الترجي الرياضي التونسي لموسمين إضافيين ليستمر مع فريق باب سويقة حتى موسم 2023-2024.

و أكدت إدارة الترجي أنها اجتمعت مع الهوني وأقنعته بتجديد عقده رفقة فريق الدم والذهب، خاصة أن الهوني يمتلك عدة عروض خارجية كان أبرزها من الزمالك وبيراميدز المصريين، لكن الدولي الليبي اختار مواصلة التجربة مع الترجي خاصة أنه حقق معه العديد من النجاحات.

ولن تقف ادارة الترجي بقيادة حمدي المدب في وجه الهوني في حال حصوله على عرض احترافي مغر حاله حال عدد من النجوم السابقين للفريق أمثال المساكني والبلايلي والبدري وفرانكوم.

ومن جهته أكد الهوني أنه سعيد بتجديده مع الترجي وأن محبة جمهوره لا تعوض بالمال، وأضاف أنه يسعى للتتويج بمزيد من الألقاب مع فريق باب سويقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك