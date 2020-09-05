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خطة تطوير ملعب الهاشمي البهلول تصل مراحل متقدمة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل إدارة الأهلي طرابلس أعمالها لتطوير ملعب الهاشمي البهلول في النادي قبل أيام فقط من الاحتفال بذكرى تأسيسه السبعين.

وتم تركيب المدرجات الخاصة بالملعب وتجهيزها بالمقاعد في المرحلة الأولى، وسيتم الاهتمام بجميع المرافق تباعا ضمن خطة النادي لتطوير البنية التحتية.

ويمتلك النادي الأهلي بمنطقة قدح في العاصمة طرابلس عدة ملاعب للتدريب، لكن ملعب الهاشمي البهلول يعتبر الملعب الرئيسي للنادي وتم تسميته بهذا الاسم في وقت سابق من هذا العام تكريما للدولي السابق الهاشمي بهلول نظير ما قدمه للنادي والكرة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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