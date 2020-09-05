خطة تطوير ملعب الهاشمي البهلول تصل مراحل متقدمة

تواصل إدارة الأهلي طرابلس أعمالها لتطوير ملعب الهاشمي البهلول في النادي قبل أيام فقط من الاحتفال بذكرى تأسيسه السبعين.

وتم تركيب المدرجات الخاصة بالملعب وتجهيزها بالمقاعد في المرحلة الأولى، وسيتم الاهتمام بجميع المرافق تباعا ضمن خطة النادي لتطوير البنية التحتية.

ويمتلك النادي الأهلي بمنطقة قدح في العاصمة طرابلس عدة ملاعب للتدريب، لكن ملعب الهاشمي البهلول يعتبر الملعب الرئيسي للنادي وتم تسميته بهذا الاسم في وقت سابق من هذا العام تكريما للدولي السابق الهاشمي بهلول نظير ما قدمه للنادي والكرة الليبية.

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