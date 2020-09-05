المهدوي: لا يحق للجنة الأولمبية تعطيل اجتماع الجمعية العمومية

بنغازي-العنوان

قال نصر المهدوي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في ليبيا، أنه لا يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية تعطيل اجتماع الجمعية العمومية لمدة عامين متتاليين بحجج واهية.

وتابع المهدوي في تصريحات لصحيفة العنوان، أن ما تم عرضه من رئيس مجلس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، هو تقرير مالي متعلق بمنح لجنة التضامن الأولمبي وليس له علاقة بالملف الأساسي والمهمل وهو إقفال الحساب الختامي.

وأكد المهدوي على ان لا يحق لرئيس وأعضاء الإدارة باللجنة الأولمبية الليبية تجاوز قانون إنشاء اللجنة ونظامها الأساسي، فما نعلمه جيدا أن القانون والنظام الأساسي هو دستور اللجنة الأولمبية وهو أقوى من الرئيس.

وأشار المهدوي إلى أن النظام الأساسي أو القانون لا توجد فيه أي مادة تقول إذا لم يحظر عدد من رؤساء الاتحادات يلغي اجتماع الجمعية العمومية ولكن كلاهما أي اللائحة والقانون وضحت أن صحة الانعقاد تكون بالنصاب فقط.

وقال المهدوي، أنه ليس من العيب أن تقوم بعقد جلسة طارئة في لمح البصر لتنصيب أمين صندوق بدلا من الصديق الفوناس ولكن من المعيب أن تتلاعب بعقولنا وتدغدغ العواطف وتعطل اجتماع الجمعية العمومية لعامين متتاليين.

وكشف المهدوي عن مبالغ تقدر بالملايين تحصلت عليها اللجنة الأولمبية الليبية، من الدولة الليبية وتحصلت على مبالغ بالعملة الصعبة من اللجنة الأولمبية الدولية، كل ذلك يجب أن يعرض ويعتمد أمام الجمعية العمومية للجنة في أسرع وقت.

وفي أغسطس الماضي كانت قد طالبت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، بضرورة الإسراع في الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية.