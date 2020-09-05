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يوفنتوس يستعيد كوستا بعد تعافيه من الإصابة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد يوفنتوس خدمات لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا العائد من الإصابة إذ التحق بزملائه استعدادا لبداية الموسم الجديد تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

وشارك كوستا في الحصة التدريبية كاملة مساء الخميس، بعد أن تعرض النجم البرازيلي للإصابة بالفخذ الأيمن شهر يوليو الماضي ليغيب حتى نهاية مسابقة الدوري في أغسطس.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بمواجهة فريق سامبدوريا في التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي.

ويعد كوستا من الأسماء المطروحة للبيع في ميركاتو يوفنتوس الحالي حيث يرغب الفريق في التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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