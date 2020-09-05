بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية

أخبار ليبيا24
عبر اللاعب الليبي حمدو الهوني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي.
وقال الهوني عن صحة العروض التي تلقاها – في تصريحات لموقع الترجي الرسمي على “فيسبوك” – :”صحيح كانت عندي عدة عروض رسميه من اندية مصرية وخليجية”.
أخبار ليبيا24
عبر اللاعب الليبي حمدو الهوني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي.
وقال الهوني عن صحة العروض التي تلقاها – في تصريحات لموقع الترجي الرسمي على “فيسبوك” – :”صحيح كانت عندي عدة عروض رسميه من اندية مصرية وخليجية”.
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