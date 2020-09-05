اخبار الرياضة

بعد تجديد العقد..الهوني: فضلت الترجي على أندية مصرية وخليجية

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

عبر اللاعب الليبي حمدو الهوني عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

وقال الهوني عن صحة العروض التي تلقاها – في تصريحات لموقع الترجي الرسمي على “فيسبوك” – :”صحيح كانت عندي عدة عروض رسميه من اندية مصرية وخليجية”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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