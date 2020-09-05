كورونا يوقف أنشطة الكاراتيه في اجدابيا

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بمنطقة الخليج عبدالهادي بوخريم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن وقف النشاط الرياضي كخطوة احترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وطالب بوخريم كافة الاتحادات الرياضية والرياضيين إيقاف النشاط داخل الصالات الرياضية الخاصة بلعبة الكاراتيه والالتزام بأخذ الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بمنطقة الخليج هو أحد نجوم مسلسل شط الحرية الذي لاقى شعبية واسعة بين أوساط الليبيين.

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