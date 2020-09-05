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كورونا يوقف أنشطة الكاراتيه في اجدابيا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بمنطقة الخليج عبدالهادي بوخريم التزامهم بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن وقف النشاط الرياضي كخطوة احترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

وطالب بوخريم كافة الاتحادات الرياضية والرياضيين إيقاف النشاط داخل الصالات الرياضية الخاصة بلعبة الكاراتيه والالتزام بأخذ الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

يذكر أن رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بمنطقة الخليج هو أحد نجوم مسلسل شط الحرية الذي لاقى شعبية واسعة بين أوساط الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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