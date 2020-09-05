دجوكوفيتش وسيرينا يتقدمون في بطولة الولايات المتحدة

تقرير 218

واصل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش مسيرته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على الألماني لينارد شتروف بثلاث مجموعات دون مقابل ليبلغ الدور الرابع من البطولة .

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وعاد النجم الصربي لحسم المجموعة الثانية بذات النتيجة بستة لثلاثة قبل أن يحسم المجموعة الأخيرة بسهولة بستة لواحد ضامنا تأهله إلى رابع أدوار البطولة الكبرى ليحقق دجوكوفيتش فوزه رقم ستمائة في مسيرته بملاعب الكرة الصفراء حيث يطمح للظفر باللقب.

ولدى السيدات عبرت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى الدور الثالث بفوزها على الروسية مارغريتا غاسباريان بمجموعتين دون مقابل على ملعب آرثر أش .

وحسمت ويليامز المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وفي المجموعة الثانية واصلت سيرينا سيطرتها على إرسالاتها القوية لتنهي المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة لتتأهل ويليامز صاحبة الثمانية والثلاثين عاما إلى الدور الثالث لتواصل مسيرتها نحو التتويج باللقب الرابع والعشرين في بطولات الغراند سلام.

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