تشيلسي يواصل تعزيز صفوفه بتعاقده مع هافيرتز

تعاقد تشيلسي رسميا مع الدولي الألماني كاي هافيرتز قادما من باير ليفركوزن حتى صيف 2025 ليواصل البلوز تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

وقدم البلوز مهاجمه الشاب دون الكشف عن القيمة المالية إلا أن تقارير صحفية إنكليزية أكدت أن الصفقة كلفت خزائن الفريق قرابة 62 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح اللاعب فور تقديمه بملعب ستامفورد بريدج أنه فخور باللعب في واحد من أكبر أندية العالم حيث يعد اللعب مع المدرب فرانك لامبارد حلما، ووصل هافيرتز إلى لندن صباح الجمعة بعدما سمح له الاتحاد الألماني لكرة القدم بمغادرة معسكر المنتخب من أجل إكمال إجراءات انتقاله للبلوز.

وضم تشيلسي عددا من الصفقات الكبرى في الصيف الحالي كالمهاجم الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني وحكيم زياش من أياكس أمستردام والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي كما تعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا بعقد انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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