“جمهور الترجي” يبقي الهوني مع الفريق

عقب تجديد عقده مع الترجي، التقى المركز الإعلامي للنادي التونسي اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني والذي عبر عن سعادته لمواصلة التجربة مع بطل تونس وأفريقيا.

وأكد الهوني أنه تلقى عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، وأشار إلى أن الأموال مهمة لكنها ليست كل شيء، وبالنسبة إليه محبة جماهير الترجي له لا تقدر بثمن، حيث أكد الهوني أنه لن ينسى أن جماهير المكشخة قد تغنت باسمه منذ انضمامه للفريق في مطلع عام 2019 لذلك قرر الليبي مواصلة المشوار.

ووعد الهوني الجماهير بحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، حيث كان الهوني قد توج بأربعة ألقاب منذ انضمامه للترجي إذ توج بالسوبر التونسي ومن ثم دوري أبطال أفريقيا ليتوج بعدها بأيام بلقب الدوري التونسي الموسم الماضي ليعيد الكرة هذه المرة ويتوج بلقبه المحلي رفقة الترجي للعام الثاني على التوالي.

وكانت المشاركة الأبرز للهوني مع الترجي في مونديال الأندية في ديسمبر الماضي إذ إنه أول لاعب ليبي يشارك في هذه البطولة وتمكن من تسجيل اسمه بين الكبار بعد إحرازه هاتريك في مباراة السد القطري واختياره كأفضل لاعب في المباراة مما ساهم في الحصول على عدد من العروض من أندية خليجية.

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