فريق قدامى أبو مليانة يتجاوز المحلة وديا

احتضن ملعب نادي المدينة الرياضي لقاء وديا بين قدامى ناديي المحلة وأبو مليانة والذي يندرج ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وانتهى هذا اللقاء بفوز قدامى أبومليانة بهدفين دون مقابل بعدما قدم أصحاب الألوان البيضاء والحمراء والسوداء أداء متميزا استحقوا عليه التفوق بهذا اللقاء الودي.

من جانبه، استغل مدرب قدامى المحلة “كمال اليونسي” هذا اللقاء لتجربة عناصر جديدة بهدف منح الفرصة للمزيد من نجوم النادي السابقين والاستمرار في بناء فريق تنافسي يمكنه تشريف البرتقالي الأنيق.

