استعدادات المنتخب الليبي لتصفيات أمم أفريقيا 2022

طرابلس 05 سبتمبر 2020 (وال)- يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر إعداد تحضيري؛ استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا.

هذا وسيدخل المنتخب يوم الثلاثاء المقبل، في معسكر إعدادي تحت إشراف المدرب الوطني علي المرجيني في مدينة زوارة الساحلية من فترة 8 – 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وقد استدعى المدرب علي المرجيني، عدد “23” لاعباً، يُمثلون 9 أندية هي: النصر، الاتحاد، الأهليين، الهلال، المدينة، السويحلي، بالإضافة إلى الوحدة، والاتحاد المصراتي.

وأشار المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني، إلى أنه بعد الانتهاء من معسكر الداخلي في مدينة زوارة، بأن هناك مساعي كبيرة لإجراء مباراتين وديتين، خلال المعسكر الخارجي الذي سيجريه المنتخب في الجارة تونس.

وكان من مقرر أن تقام مباراتي المنتخب ضد منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2022 مطلع عام 2021، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس “كورونا”. المتسجد.

وسيخوض منتخب فرسان المتوسط، مباراتي الذهاب والإياب ضمن تصفيات أمم أفريقيا، خلال الفترة من 9 – 17 من شهر نوفمبر المقبل.(وال – طرابلس) س أ/ر ت

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