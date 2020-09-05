الدولي حمدو الهوني يجدّد عقده مع الترجي التونسي

تونس 05 سبتمبر 2020 (وال)- جدّد اللاعب الليبي المحترف في صفوف فريق الترجي التونسي حمدو الهوني، عقده مع ناديه لصيف 2023.

هذا وبذلك وضع الدولي حمدو الهوني، حدًا لكل الشائعات التي بثت في الآونة الأخيرة بشأن مستقبله مع ناديه.

وبحسب ما ذكره النادي التونسي – عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر – فقد جاء تجديد الهوني، في ظل تصاعد الأنباء بشأن اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، على رأسها الزمالك والأهلي وبيراميدز من مصر، والريان القطري، مما جعل إدارة الترجي تكون سباقة في تجديد الثقة مع اللاعب.

وتألق الهوني بشكل لافت مع الترجي، وقاد الفريق لحصد لقب الدوري التونسي، كما ظهر بصورة طيبة في دوري أبطال أفريقيا، وتتويجه أيضًا بهداف كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة. ( وال – تونس ) س أ/ ر ت

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