الزاوية تشهد انطلاق سباق الحلبة في مدرسة الفروسية

تشهد مدينة الزاوية هذه الأيام فعاليات سباق الحلبة في مدرسة الفروسية بمشاركة 110 جياد يمثلون إسطبلات ومدارس الفروسية في المنطقة الغربية.

وفيما تستمر البطولة لمدة 8 أسابيع، أسفرت نتائج اليوم الافتتاحي عن حصول الجواد عودة النور على المركز الأول في فئة الخيول العربية الأصيلة شوط المبتدئ، أما في فئة الخيول الأوروبية الإنتاج المحلي مواليد 2018، لمسافة 1000 متر، مجموعة (أ)، جاء في المركز الأول الجواد برلين.

وفي الشوط الثالث، الخيول الأوروبية الإنتاج المحلي مواليد 2018، لمسافة 1000 متر، مجموعة (ب)، جاء في المركز الأول الجواد فائز، فيما شهدت منافسات الشوط الرابع، الخيول الأوروبية الإنتاج المحلي مواليد 2018، لمسافة 1000 متر، مجموعة (ج)، فوز الجواد تقارير، ومن المقرر أن تستمر المنافسة من مربي الخيول في ليبيا حتى نهاية البطولة

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