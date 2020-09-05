أندية درنة تعود للواجهة بمشروعات مرتقبة

بعد أن بدأت درنة في التعافي من أثر الحروب، شرعت أنديتها الرياضية بترميم جروحها لتنهض من جديد.

وعُقد اجتماع بمقر المجلس البلدي درنة بين أندية المدينة وعميد البلدية المستشار عبدالمنعم الغيثي، بحضور أندية دارنس والإفريقي والنسور مرتوبة والشلال والصفاء واتحاد الفتائح والنوارس والأهلي درنة.

وأكد الغيثي في الاجتماع، دعمه التام لجميع الأندية وتطرق للحديث عن نبذة من المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة، وتحدث عن دعم الأندية في درنة وعن دور الأندية والشباب المهم في بناء المجتمع.

وأكد الغيثي أيضا أن لجنة استقرار درنة التابعة للمجلس البلدي شرعت بالفعل في تنفيذ بعض المشاريع في أندية المدينة، وأضاف أن البلدية سوف تقف مع كل الأندية لتحقيق دورها الهام في استقطاب الشباب لممارسة الرياضة من أجل بناء جيل قوي قادر على النهوض بالبلاد.

وفي الختام، تم تكريم المستشار الغيثي من قبل الأندية المشاركة في الاجتماع نظير ما يقدمه من مجهودات للارتقاء بالمستوى الخدمي والشبابي في البلدية.

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