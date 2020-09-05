فريق البركان يتوّج ببطولة المتفوق التنشيطية

اختتمت بطولة المتفوق التنشيطية لكرة القدم بتتويج فريق البركان بعد أن حقق الفوز في النهائي بصعوبة على حساب نظيره فريق “11 عمارة”.

واستطاع فريق البركان، الذي يمثله رفاق علي امادو، تحقيق الفوز في النهائي الذي احتضنه ملعب نادي الجزيرة بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من لاعبي أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى والثانية من الجنوب مثل امحمد مفتاح وكمال بلعيد وعلي امادوا وحسام التواتي وعمار ارحيم والسنوسي الهادي وأحمد شنبور وأيمن زيدان وصالح الزين.

وفي الختام تم تتويج الفريق الفائز كما تحصل عمار ارحيم، على لقب هداف البطولة برصيد 10 أهداف.

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