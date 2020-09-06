مبابي يقود فرنسا لفوز صعب على السويد

عادت فرنسا بنقاط المباراة كاملة بفوزها على ضيفتها السويد بهدف دون مقابل على ملعب فريندز أرينا ضمن المجموعة الأولى في المستوى الأول.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الحادية والأربعين عبر نجم أبطال العالم الشاب كيليان مبابي بعد مجهود فردي رائع، وأضاع أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وغاب عن المنتخب الفرنسي كل من نجم خط الوسط بول بوغبا والواعد حسام عوار بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وحقق الديوك أول ثلاث نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة الصدارة حيث ستواجه فرنسا على أرضها الثلاثاء المقبل منتخب كرواتيا في تكرار لنهائي مونديال روسيا ألفين وثمانية عشر.

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