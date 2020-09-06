اخبار الرياضة

مبابي يقود فرنسا لفوز صعب على السويد

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت فرنسا بنقاط المباراة كاملة بفوزها على ضيفتها السويد بهدف دون مقابل على ملعب فريندز أرينا ضمن المجموعة الأولى في المستوى الأول.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الحادية والأربعين عبر نجم أبطال العالم الشاب كيليان مبابي بعد مجهود فردي رائع، وأضاع أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وغاب عن المنتخب الفرنسي كل من نجم خط الوسط بول بوغبا والواعد حسام عوار بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وحقق الديوك أول ثلاث نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة الصدارة حيث ستواجه فرنسا على أرضها الثلاثاء المقبل منتخب كرواتيا في تكرار لنهائي مونديال روسيا ألفين وثمانية عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك