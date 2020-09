عدم اكتمال النصاب يُؤجل اجتماع “عمومية السويحلي”

تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادي لنادي السويحلي إلى يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السادسة، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وضمت بنود الاجتماع عرض الميزانية الختامية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية كذلك مناقشة عقود الاستثمار مع رجال الأعمال.

وتم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية بغية اختيار رئيس الجمعية ومجلس إدارة جديد. ويعمل القائمون على نادي السويحلي في هذه الفترة على الجوانب الاستثمارية والاهتمام بالبنية التحتية لمرافق النادي واستثمار فترة التوقف الحالية.

