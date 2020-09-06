بصفقة انتقال حر.. روما يقترب من النصر الكويتي

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المهاجم الليبي سالم المسلاتي الشهير بروما قد انتقل إلى فريق النصر الكويتي في صفقة انتقال حر لتعزيز صفوفه في الموسم القادم.

وسافر مهاجم النصر والاتحاد السابق خلال الساعات الماضية إلى مصر عبر الحدود البرية على أن يصل إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة ويمضي على عقد انتقاله للفريق الكويتي.

وعلى الصعيد الاحترافي كان روما قد انتقل سابقا لنادي حرس الحدود المصري لكنه لم يكمل المشوار رفقة الفريق وعاد لتمثيل ألوان الاتحاد في المشاركة السابقة ليمر بمرحلة فراغ رياضي فيما بعد عقب توقف نشاط كرة القدم في البلاد لعام ونصف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية