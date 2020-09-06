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بصفقة انتقال حر.. روما يقترب من النصر الكويتي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المهاجم الليبي سالم المسلاتي الشهير بروما قد انتقل إلى فريق النصر الكويتي في صفقة انتقال حر لتعزيز صفوفه في الموسم القادم.

وسافر مهاجم النصر والاتحاد السابق خلال الساعات الماضية إلى مصر عبر الحدود البرية على أن يصل إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة ويمضي على عقد انتقاله للفريق الكويتي.

وعلى الصعيد الاحترافي كان روما قد انتقل سابقا لنادي حرس الحدود المصري لكنه لم يكمل المشوار رفقة الفريق وعاد لتمثيل ألوان الاتحاد في المشاركة السابقة ليمر بمرحلة فراغ رياضي فيما بعد عقب توقف نشاط كرة القدم في البلاد لعام ونصف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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