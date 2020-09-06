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برباعية نظيفة.. ميلان يتجاوز مونزا ودياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز ميلان نظيره مونزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف بملعب سان سيرو.

وافتتح كالابريا أهداف ميلان في الدقيقة السادسة وعدل الضيوف النتيجة في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق ماتيا فينوتو.

وعاد ميلان ليتقدم من جديد بواسطة دانيل مالديني في الدقيقة الأربعين وأضاف الوافد الجديد الفرنسي بيير كالولو الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والثمانين ليختتم لورينزو كولومبو أهداف ميلان في الدقيقة الثانية والتسعين.

ويبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في العشرين من الشهر الحالي عندما يستضيف بولونيا في ملعبه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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