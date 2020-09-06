برباعية نظيفة.. ميلان يتجاوز مونزا ودياً

تجاوز ميلان نظيره مونزا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف بملعب سان سيرو.

وافتتح كالابريا أهداف ميلان في الدقيقة السادسة وعدل الضيوف النتيجة في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق ماتيا فينوتو.

وعاد ميلان ليتقدم من جديد بواسطة دانيل مالديني في الدقيقة الأربعين وأضاف الوافد الجديد الفرنسي بيير كالولو الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والثمانين ليختتم لورينزو كولومبو أهداف ميلان في الدقيقة الثانية والتسعين.

ويبدأ ميلان مشواره في الدوري الإيطالي في العشرين من الشهر الحالي عندما يستضيف بولونيا في ملعبه.

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