بلجيكا وإنكلترا تتصدران مجموعتهما بدوري الأمم الأوروبية

تقرير 218

تغلبت بلجيكا على الدنمارك بهدفين دون مقابل على ملعب باركن ستاديوم في العاصمة كوبنهاجن في المجموعة الثانية للقسم الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وافتتح المدافع جسيون ديناير التسجيل في الدقيقة التاسعة، وعزز لاعب نابولي درايس ميرتينز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين، لتحقق رابعة العالم وصاحبة صدارة التصنيف العالمي أول إنتصاراتها محققة اول ثلاث نقاط في سعيها للتويج بلقب البطولة الأوروبية.

من جهة أخرى حققت إنكلترا فوزا في غاية الصعوبة أمام أيسلندا بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثانية للمستوى الأول. وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من المباراة من علامة الجزاء عبر رحيم ستيرلينغ، ليحقق منتخب الأسود الثلاثة أول ثلاث نقاط له في المجموعة ويتأخر بفارق الأهداف عن بلجيكا صاحبة الصدارة.

وسترحل إنكلترا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية في كوبنهاجن حيث تطمح لمواصلة الانتصارات قبل توقف مباريات المنتخبات.

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