هاميلتون يحقق رقما تاريخيا في سجل انطلاقاته

سيكون السائق البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى بعدما حقق أسرع زمن في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1 .

وجاء هاميلتون في مركز الصدارة بعدما حقق دقيقة واحدة وثماني عشرة ثانية وثمانمائة وسبعة وثمانين جزءا من الثانية متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وجاء سائق فريق مكلارين كارلوس ساينز في المركز الثالث واحتل سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز المركز الرابع .

وسينطلق هاميلتون من مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة والتسعين في مسيرته ليحقق أسرع زمن في تاريخ بطولة العالم كما يسعى للتتويج بالسباق للاقتراب من رقم الأسطورة مايكل شوماخر.

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