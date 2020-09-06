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هاميلتون يحقق رقما تاريخيا في سجل انطلاقاته

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون السائق البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى بعدما حقق أسرع زمن في تاريخ بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1 .

وجاء هاميلتون في مركز الصدارة بعدما حقق دقيقة واحدة وثماني عشرة ثانية وثمانمائة وسبعة وثمانين جزءا من الثانية متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وجاء سائق فريق مكلارين كارلوس ساينز في المركز الثالث واحتل سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز المركز الرابع .

وسينطلق هاميلتون من مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة والتسعين في مسيرته ليحقق أسرع زمن في تاريخ بطولة العالم كما يسعى للتتويج بالسباق للاقتراب من رقم الأسطورة مايكل شوماخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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