“الهوني” سأعمل ما بوسعي  لكي أقدم الإضافة  لجماهير الترجي

تونس 06 سبتمبر 2020 ( وال ) – عبر اللاعب الليبي المحترف في صفوف فريق النادي الترجي التونسي “حمدو الهوني” عن سعادته الغامرة و الكبيرة بتجديد عقده مع الترجي التونسي حتى صيف 2023 ، واصفاً النادي الترجي بأحد عمالقة القارة السمراء ليس في كرة القدم فحسب، وإنما في شتىء الألعاب.

وقال الهوني البالغ من العمر الـ 26 ربيعاً ” لقد تلقيت العديد من العروض قبل تجديد العقد، وكانت عروض رسمية من أندية مصرية وخليجية عريقة، لكن رغبتي في البقاء مع الترجي ومواصلة مشواري معهم كانت أكبر من تغير الأجواء وتغير المحطة الاحترافية.

وتابع حمدو” ما جعلني أجدد عقدي مع الفريق هي عدة أسباب، لعل أبرزها أني مرتاح مع الترجي، مشيراً إلى أني أشعر بمحبة جماهير الترجي الكبيرة والتي وضعة الأمور المادية آخر اهتمامي.

وأضاف النجم الليبي حمدو” صحيح أنا موجود مع الترجي منذ عام ونصف ، لكنني أشعر أني أحد أبناء الترجي وكأني تدرجت في الفئات السنية، وجاء ذلك من حسن المعاملة التي تلقيتها سواء من الإدارة وخاصة الجماهير التي تغنت باسمي.

وأكد حمدو الهوني “كل هذه الإيجابيات والمعاملات الحسنة التي حضيت بها داخل أروقة الترجي، تجعلني كثير التفكير في تقديم المطلوب مني، وسأعمل ما بوسعي لكي أقدم الإضافة وأكون عند حسن ضن تلك الثقة التي وضعوها فيا.

وأختتم الهوني حديثه المتداول في المواقع الالكترونية بتوجيه رسالة إلى جماهير باب سويقة قائلاً ” لن أبخل بأي جهد من أجل تحقيق الانتصارات والحصول على تتويجات خارجية أخرى بداية من الموسم القادم، وبحول الله سنسعد جماهيرنا التي أقول لها ترجي يا دولة، على حد قوله.( وال – تونس ) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال