نادي الاتحاد يكلف مدربين  للإشراف على الفئات السنية

طرابلس 06 سبتمبر 2020 ( وال ) – كلف مجلس إدارة نادي الاتحاد عدة مدربين من أجل الإشراف على تدريب الفئات السنية في كرة القدم بالنادي،وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد – أمس الأول الجمعة – في مقر النادي.

وبحسب مصادر مقربة لوكالة الأنباء الليبية” فقد تم تكليف أربعة مدربين لفئات : الناشئين، والبراعم ،وكذلك الأشبال، بالإضافة إلى فئة الأواسط، حيث تم تكليف اللاعب الأسبق بفريق الاتحاد ( الهادي بشير ) للإشراف على فئة الأواسط، فيما كلف المدرب ( محمد باني ) مدرباً لفئة الأشبال.

هذا وتم تكليف المدرب ( أبوبكر السوكني ) مدرباً لفئة البراعم ، بينما سيتولى المدرب ( محمد كريمة) مهمة تدريب فئة الناشئين بالنادي الاتحاد.

يذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن عودة النشاط الرياضي للفئات السنية خلال الفترة القادمة بعد إتمام كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.( وال – طرابلس ) س أ

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