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سيرينا تتأهل للدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على سلون ستيفينز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتُبقي على آمال معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في سلسلة الغراند سلام.

وتأخرت سيرينا في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة، إلا أنها تداركت الموقف في المجموعة الثانية لتحسمها بستة أشواط مقابل شوطين، لتنهي المباراة بفوزها بالمجموعة الثالثة بذات النتيجة.

ورغم غياب الجمهور إلا أن المصنفة الثالثة عالمياً واصلت طريقها نحو التتويج باللقب في انتظار خصمها في الدور الرابع من البطولة الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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