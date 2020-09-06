سيرينا تتأهل للدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة

تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على سلون ستيفينز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتُبقي على آمال معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب الـ24 في سلسلة الغراند سلام.

وتأخرت سيرينا في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة، إلا أنها تداركت الموقف في المجموعة الثانية لتحسمها بستة أشواط مقابل شوطين، لتنهي المباراة بفوزها بالمجموعة الثالثة بذات النتيجة.

ورغم غياب الجمهور إلا أن المصنفة الثالثة عالمياً واصلت طريقها نحو التتويج باللقب في انتظار خصمها في الدور الرابع من البطولة الكبرى.

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