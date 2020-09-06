البرتغال تبدأ حملة الدفاع عن لقبها برباعية أمام كرواتيا

تقرير 218

في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بدأت حاملة لقب النسخة الماضية البرتغال مواجهتها أمام وصيفة العالم كرواتيا بدون نجمها الأول كرستيانو رونالدو الذي تابع المباراة من المدرجات نظرا للإصابة.

وشهدت بداية المباراة أولى تهديدات أصحاب الأرض عبر الظهير جواو كانسيلو الذي جرب حظه بتسديدة على طريقة كواريزما، ووسط غياب الكروات واصل البرتغاليون مساعيهم نحو التسجيل، جواو فيليكس سدد كرة لكن القائم ردها، بقي دفاع الكروات صامداً بفضل تألق حارسه، دييغو جوتا واصل إضاعة الفرص للبرتغاليين بعدما تدخل القائم لإيقاف رأسيته.

واستطاع كانسيلو قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق افتتاح التسجيل بتسديدة على طريقة الكبار مُرجحاً كفة أبناء المدرب سانتوس.

وفي الشوط الثاني تراجع الكروات أكثر وبسط رفقاء فيليكس سيطرتهم على أرجاء الملعب ليتمكنوا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين عبر دييغو جوتا، تراجُع كرواتيا كان واضحاً والانهيار كلفهم استقبال الهدف الثالث عبر جواو فيليكس من تسديدة قوية في الدقيقة السبعين، قبل أن يقلص برونو بيتكوفيتش الفارق لكرواتيا في الدقيقة التسعين.

وقبل نهاية المباراة بلحظات اختتم أندريه سيلفا الرباعية مُوسّعاً الفارق وواضعاً منتخبه في صدارة المجموعة مستهلاً حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

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