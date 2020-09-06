إصابة مدرب موناكو كوفاتش بفيروس كورونا

أصيب مدرب موناكو الفرنسي نيكو كوفاتش بفيروس كورونا رفقة الحارس بنيامين لاكومت حيث أعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية عن هذه الإصابات التي تُعرقل انطلاقة الفريق في الدوري.

وأصبح نيكو كوفاتش أول مدير فني في الدوري الفرنسي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، في حين تأهل موناكو لمواجهة نانت لحساب الجولة الثالثة.

ويملك موناكو في رصيده أربع نقاط جمعها من مباراتين خاضها في الدوري حيث حقق الفريق نتيجة الفوز في الجولة الثانية على حساب ميتز بهدف دون مقابل.

وتعاني العديد من الأندية على مستوى العالم من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي ضربت عددا كبيرا من النجوم.

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