صحيفة: ليفربول يحدد لبرشلونة سعر فينالدوم

كشفت صحيفة ميرور أن ليفربول أخبر برشلونة أنه لن يتخلى عن لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم بأقل من 15 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يراقب اللاعب منذ تولي المدرب كومان مهام الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني، مضيفة أن ليفربول يعلم جيدا أنه سيخسر معركة الاحتفاظ بلاعب الوسط الهولندي كي لا يُفرط فيه بشكل مجاني الصيف المقبل لذا فالتفاوض بين إدارة الفريقين سيتواصل لعدة أيام للوصول إلى صيغة لإنهاء الصفقة.

وكان فينالدوم قد انضم إلى صفوف الريدز قبل أربعة أعوام قادماً من نيوكاسل مقابل 23 مليون جنيه إسترليني إلا أن إدارة النادي الكاتالوني تسعى للحصول على اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط بطلب من المدرب رونالد كومان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية