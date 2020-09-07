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مدرب تونسي يقترب من قيادة الأهلي طرابلس.. و218 تكشف التفاصيل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب نادي الأهلي طرابلس من التعاقد مع المدرب التونسي إسكندر القصري للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وعلمت 218 أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون موجود حاليا في تونس وأنه قد اجتمع فعلا مع القصري الذي أبدى استعداده لتدريب الأهلي في الموسم المقبل المتوقع انطلاقه في أكتوبر.

وقد تولى القصري عدة مهام منها المدرب المساعد للترجي لعدة سنوات إضافة إلى الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري وأخيرا العدالة السعودية حيث وضع المدرب التونسي بصمة على كل فريق دربه.

وبحسب ما أكدته مصادر 218 فإن الأهلي طرابلس سيستأنف تدريباته الأسبوع المقبل في ملعب الهاشمي بهلول داخل النادي في طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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