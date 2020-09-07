ثلاثي ليبي يتواجه في مباراة الترجي والاتحاد المنستيري

أجلت رابطة الدوري التونسي المباراة المقررة بين بطل هذه النسخة الترجي والذي يمثله حمدو الهوني أمام نظيره الاتحاد المنستيري والذي ينشط فيه الثنائي الليبي المعتصم صبو وطلحة رزق، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء القرار بعد أن أغرقت الأمطار ملعب مصطفى بن جنات في المنستير والذي ستقام فيه المباراة التي تم تأجيلها حتى مساء اليوم، حيث سيتابع الليبيون اليوم مواجهة الثلاثي الليبي في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويسعى الترجي عقب تتويجه رسميا باللقب لمواصلة سلسة التتويج بدون خسارة قبل جولة واحدة من ختام منافسات الدوري التونسي من جهته يسعى الاتحاد المنستيري للإطاحة بالترجي والاقتراب أكثر من النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

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