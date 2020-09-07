المرجيني لليبيا الأحرار: قائمة المنتخب مازالت مفتوحة للاعبين جدد

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم علي المرجيني لليبيا الأحرار أن قائمة المنتخب الوطني مازالت مفتوحة لانضمام لاعبين آخرين في المعسكرات القادمة.

المرجيني في تصريحه الذي خص به قناة ليبيا الأحرار أشار إلى أن القائمة قد ضمت 16 لاعبا من المنتخب الأولمبي، وأن المعسكر المقام الثلاثاء المقبل في مدينة زوارة لن يكون الأخير للفرسان.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب غينيا الاستوائية ذهابا وأيابا في نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الكاميرون عام 2021.

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