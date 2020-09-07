خاص ليبيا الأحرار .. منتخبنا الوطني يجري فحوصات كورونا

أجرى لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم فحوصات كورونا بمركز زواية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وقال كمال الترهوني مدير المنتخب الوطني في تصريح خص به قناة ليبيا الأحرار أن لاعبي المنطقة الشرقية أجروا الفحوصات وكانت جميعها سلبية.

كما أكد الترهوني على أن إدارة المنتخب قد أخذت الإذن من اللجنة الاستشارية الطبية لجائحة كورونا التابعة لهيئة الشباب والرياضة في الدخول معسكر مغلق مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني يدخل في معسكرا اعداديا غدا الثلاثاء بمدنية زوارة بقائمة ضمت 23 لاعبا استعدادا لمباراة غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون 2021.

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