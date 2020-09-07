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البنزرتي يُحيي مفاوضات ضم صولة للنادي الصفاقسي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت المفاوضات فعليا بين اللاعب الدولي الليبي محمد صولة المحترف في صفوف الرفاع البحريني والنادي الصفاقسي التونسي، حسب موقع “ريميسا” الرياضي.

وأكد “ريميسا” أن نادي عاصمة الجنوب يرغب في التعاقد مع صولة في الانتقالات الصافية الجارية، وأضاف أن النادي كان يرغب في ضم صولة منذ بداية العام لكن تفشي فيرس كورونا وتوقف النشاط حال دون ذلك.

وبعد تولي فوزي البنزرتي تدريب الفريق، طلب من الإدارة إعادة فتح المفاوضات مع اللاعب الدولي الليبي محمد صولة من جديد.

ومن جهته لم يعط صولة موافقته بعد لكنه صرح في أكثر من مناسبة بأنه يرغب في تغيير الأجواء والخروج من الدوري البحريني باتجاه دوري عربي تكون فيه المنافسة أكبر وبوجود البنزرتي في الصفاقسي الذي يثق في قدرات صولة فإن إمكانية انضمامه أصبحت واردة جدا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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