كورونا يؤجل انطلاق رالي “تي تي” إلى إشعار آخر

أكدت اللجنة المنظمة للرالي في تصريح لـ 218 تأجيل النسخة السادسة من رالي تي تي إلى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير داخل البلاد.

ويحظى الرالي بشعبية كبيرة من مختلف المدن والمناطق الليبية، إذ يستمتع الجمهور الرياضي بأحداثه وفاعلياته المختلفة في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر من كل عام منذ انطلاق نسخته الأولى في العام 2015.

وأكدت اللجنة المنظمة للرالي أن هناك إمكانية لإقامة هذه النسخة في موعد لاحق، ويتوقف ذلك على إمكانية تحسن الوضع الوبائي للفيروس في عموم المدن الليبية قريبا.

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