في زوارة.. انطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة المرجيني

تقرير 218

وسط هذه الظروف الصعبة يبدأ المنتخب الوطني تجمعه بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني استعداداً للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وبحضور مجموعة من اللاعبين المحليين ممن وقع عليهم الاختيار في معسكر تحتضنه مدينة زوارة حيث يسعى المرجيني بمساعدة أحمد السنفاز لاختيار العناصر التي تفيده في الاستحقاقات القادمة لدمجهم رفقة اللاعبين المحترفين.

وانطلق لاعبو المنطقة الشرقية في رحلة برية من بنغازي إلى زوارة لكي يلتحقوا بزملائهم الموجودين في المدينة لتبدأ الاستعدادات رسمياً على أن يختتم هذا المعسكر ويقع الاختيار على المجموعة النهائية التي ستكون موجودة في مباراتين وديتين شهر أكتوبر القادم أمام منتخبات أفريقية لم يتم تحديدها حتى الآن.

المنتخب الوطني وبعد فترة غير خاضعة للتقييم مع البنزرتي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات خسر أمام تونس بالأربعة وانتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام تنزانيا وتنتظره مباراتان في نوفمبر أمام غينيا ستحددان بنسبة كبيرة إمكانية تأهله لكان الكاميرون الذي تقرر ترحيله إلى يناير عام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية