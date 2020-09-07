عروض قوية للمحترفين الليبيين بعد فترة التوقف

لم تثبط ظروف كورونا والتوقف الإجباري، من عزيمة المحترفين الليبيين في محطاتهم المختلفة.

فقد ساهم أحمد بن علي نجم كروتوني بشكل أساسي في صعود فريقه لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وقرر أيضا البقاء معه لثلاثة مواسم جديدة ولفت الانتباه خلال الفترة الماضية.

أما المعتصم المصراتي فقرر الانتقال إلى سبورتينغ براغا البرتغالي بعد تجربتين قضاهما رفقة أندية فيتوريا غيماريش وريو أفي.

بدوره واصل الهوني تألقه وظفر بلقب الدوري التونسي مع الترجي ووقّع على عقد التجديد لموسمين إضافيين وتخلى عن العروض المصرية التي تلقاها.

أما بدر حسن فدون اسمه بأحرف من ذهب عندما قاد فريقه الباطن إلى العودة لمنافسات دوري المحترفين السعودي الموسم القادم وأصبح الآن في طريقه لخوض تجربة جديدة بارزة مع فريقه في الموسم القادم.

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