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بدر حسن يُساهم بفوز “الباطن السعودي” على الجيل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المحترف الليبي بدر حسن تقديم عروضه القوية مع فريقه الباطن السعودي الذي نجح في تحقيق الفوز على حساب الجيل بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة 35 من منافسات الدوري.

وبدأ بدر المباراة أساسيا واعتمد عليه المدرب خوسيه جاريدو الذي يعتبره ركيزة أساسية في صفوف الفريق.

وعقب هذا الفوز نجح الباطن في مواصلة الانفراد بصدارة جدول الترتيب العام من الدوري السعودي بوصوله للنقطة الثانية والسبعين حيث تأهل الفريق سلفاً لمنافسات دوري المحترفين الموسم المقبل.

وبحسب ما أشار موقع ريميسا الرياضي سابقا فإن بدر حسن يملك اتفاقاً مبدئياً مع إدارة الباطن للبقاء مع الفريق الموسم المقبل إن ضمن التأهل لدوري المحترفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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