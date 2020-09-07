السلتو يتأهب للمشاركة مع الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة

التحق المهاجم الليبي أنيس السلتو بتدريبات فريقه الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

وعاد السلتو بعد غيابه طوال الفترة الماضية عن تحضيرات فريقه نظرا لوجوده في ليبيا بعدما تلقى الضوء الأخضر من قبل إدارة فريقه، ليباشر تدريباته بعدما أجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وعلى الصعيد المحترفين تملك ليبيا في الدوري المصري ثلاثة أسماء وهم محمد الترهوني لاعب سموحة ومفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي وأنيس السلتو الذي انتقل إلى الاتحاد السكندري شهر يناير الماضي.

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