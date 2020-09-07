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بمشاركة طقطق.. البورسعيدي يتعادل مع إنبي

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي مفتاح طقطق أساسياً في مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام نظيره إنبي لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

ولعب الدولي الليبي 45 دقيقة وقام المدرب الجديد للفريق علي ماهر باستبداله في بداية الشوط الثاني.

وبعد هذا التعادل وصل فريق المصري البورسعيدي للنقطة الثانية والعشرين في المركز السادس عشر حيث يحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويمر فريق المصري البورسعيدي بأزمة نتائج في الدوري مما اضطره لإقالة المدرب طارق العشري وتعيين مدير فني جديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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