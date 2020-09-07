بمشاركة طقطق.. البورسعيدي يتعادل مع إنبي

شارك المحترف الليبي مفتاح طقطق أساسياً في مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام نظيره إنبي لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

ولعب الدولي الليبي 45 دقيقة وقام المدرب الجديد للفريق علي ماهر باستبداله في بداية الشوط الثاني.

وبعد هذا التعادل وصل فريق المصري البورسعيدي للنقطة الثانية والعشرين في المركز السادس عشر حيث يحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويمر فريق المصري البورسعيدي بأزمة نتائج في الدوري مما اضطره لإقالة المدرب طارق العشري وتعيين مدير فني جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية