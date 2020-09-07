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استبعاد دجوكوفيتش من بطولة أمريكا بقرار تحكيمي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُقصي المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع بطولات الغراند سلام بعد استبعاده من مواجهة ثمن النهائي أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا.

وعقب تعرض دجوفكويتش لكسر الإرسال في المجموعة الأولى، ظهر على اللاعب الصربي الغضب معبراً عن ذلك بتسديد الكرة دون تعمد تجاه حكمة الخط التي سقطت على الأرض بسبب تلك الضربة ليعلن الحكم استبعاد دجوكوفيتش واعتباره خاسرا في المباراة، وتنص القوانين الرسمية لبطولات الغراند سلام على أن الحكم بإمكانه بعد التشاور اتخاذ قرار الاستبعاد أو الاكتفاء بالإنذار.

يذكر أن دجوكوفيتش كان المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة التي تقام بدون حضور الجمهور وتعد البطولة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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