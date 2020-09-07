استبعاد دجوكوفيتش من بطولة أمريكا بقرار تحكيمي

أُقصي المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس رابع بطولات الغراند سلام بعد استبعاده من مواجهة ثمن النهائي أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا.

وعقب تعرض دجوفكويتش لكسر الإرسال في المجموعة الأولى، ظهر على اللاعب الصربي الغضب معبراً عن ذلك بتسديد الكرة دون تعمد تجاه حكمة الخط التي سقطت على الأرض بسبب تلك الضربة ليعلن الحكم استبعاد دجوكوفيتش واعتباره خاسرا في المباراة، وتنص القوانين الرسمية لبطولات الغراند سلام على أن الحكم بإمكانه بعد التشاور اتخاذ قرار الاستبعاد أو الاكتفاء بالإنذار.

يذكر أن دجوكوفيتش كان المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة التي تقام بدون حضور الجمهور وتعد البطولة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية