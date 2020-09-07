الهوني يحسم مواجهته أمام الصبو

انتهى منذ قليل لقاء الترجي التونسي والاتحاد المنستيري بفوز الترجي التونسي بهدف دون مقابل في مباراة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

وشارك في المباراة نجما المنتخب الوطني حمدو الهوني مع فريق الترجي الذي صنع هدف المباراة وسجله زميله أمين بن حمودة في الدقيقة 93، فيما شارك المعتصم الصبو مع فريق الاتحاد المنستري.

هذا وقدم المحترفان الليبيان مستوى جيدا خلال المباراة التي شهدت خشونة من جانب الفريقين.

يذكر أن فريق الترجي توج بلقب الدوري التونسي لكرة القدم قبل نهاية المسابقة بجولتين.

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