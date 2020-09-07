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الكاف يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كأس أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيدعم الاتحاد المصري في البحث والمساعدة عن كأس أمم أفريقيا وبعض الهدايا التذكارية التي لا تقدر بثمن، بحسب وصفه.

ونشر الكاف عبر حسابه في تويتر تغريدة عبّر فيها عن صدمته لاختفاء كأس أمم أفريقيا التي احتفظت بها مصر مدى الحياة من مقر الاتحاد المصري، لكن الكاف أشار إلى أن أبوابه مفتوحة وسيقدم كل الدعم للبحث عن الكأس الأصلية.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد أعلن عن تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في قضية اختفاء كأس أمم أفريقيا من مقر الاتحاد موضحا أنه ينتظر الحصول على نتائج التحقيق لمعرفة كل التفاصيل والملابسات المتعلقة بالواقعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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