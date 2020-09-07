الكاف يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كأس أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه سيدعم الاتحاد المصري في البحث والمساعدة عن كأس أمم أفريقيا وبعض الهدايا التذكارية التي لا تقدر بثمن، بحسب وصفه.

ونشر الكاف عبر حسابه في تويتر تغريدة عبّر فيها عن صدمته لاختفاء كأس أمم أفريقيا التي احتفظت بها مصر مدى الحياة من مقر الاتحاد المصري، لكن الكاف أشار إلى أن أبوابه مفتوحة وسيقدم كل الدعم للبحث عن الكأس الأصلية.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد أعلن عن تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في قضية اختفاء كأس أمم أفريقيا من مقر الاتحاد موضحا أنه ينتظر الحصول على نتائج التحقيق لمعرفة كل التفاصيل والملابسات المتعلقة بالواقعة.

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