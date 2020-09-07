“خاص” .. رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يكشف لـ “وال” عن دعم لكافة الاتحادات بما فيها مالي

بنغازي 07 سبتمبر 2020 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، عن تقديم دعم لكافة الاتحاد الفرعية بما فيها المالي من أجل الرفع بعلم ليبيا في كافة المحافل الدولية القادمة.

وقال السيد جمال الرعيض – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن هذا الدعم جاء بعد وصول التجهيزات الخاصة بالاتحاد الليبي للكاراتيه، وسيتم توزيعها على كافة الاتحادات الفرعية والتي ستكون كافية لمدة 4 – 5 سنوات قادمة.

وأضاف السيد جمال الرعيض أن الدعم يتمثل في توزيع قلائد ملونة والشهادات التقديرية، بحيث سيكون لكل اتحاد؛ دعم الخاص على حسب المنتسبين لكل فرع، ويتم توزيع القلائد على المتحصلين على التراتيب الأربعة الأولى لكل وزن.

وأشار السيد جمال الرعيض إلى انطلاق “5” بطولات فرعية، سيتم التسجيل عن طريق بطاقة الانتساب؛ تحمل كافة بيانات الرياضي، كما ستكون هناك شهادات معتمدة من قبل الاتحادات الفرعية، والاتحاد العام لكل لعبة متحصل على نوع الحزام.

وأكد السيد جمال الرعيض أن هناك دعم مالي أيضًا لكل اتحاد، من أجل رفع علم ليبيا في كافة المحافل الدولية القادمة.

فيما يخص رؤية بشأن تطوير لعبة الكاراتيه في ليبيا، قال السيد جمال الرعيض: إن هناك خطة معتمدة ألا وهي خطة تعتمد على ثلاث جوانب، تم تسميتها بخطة التغير الثلاث، وهي :

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