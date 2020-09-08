ودَّان.. تأجيل “رالي تي تي” الصحراوي والسبب كورونا

خاص/218

أعلنت اللجنة المنظمة لـ”رالي تي تي” ، بودان ، حصرياً عبر قناة 218 – الاثنين- عن تأجيل النسخة السادسة من الرالي الصحراوي إلى إشعار أخر، نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح منظمو الرالي عبر بيان أصدروه من داخل نادي القلعة في مدينة ودان إن قرار التأجيل جاء بعد كثرة الاتصالات باللجنة المنظمة من قبل عدة فرق ميكانيكية ومن ألاف المتابعين للرالي ومعجبيه للاستفسار عن إقامة الرالي هذا العام من عدمها.

وقال محمد الحاج أحمد” عضو اللجنة المنظمة للرالي وأحد مؤسسيه إن جمهور هذا العرس الصحراوي من مختلف مدن ليبيا وربوعها تعودوا زيارته والاستمتاع بأحداثه وفاعلياته المختلفة في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر من كل عام منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 م .

كما أكد عضوا اللجنة عبداللطيف القاضي و حسن قندة -من جانبهما- على أن إمكانية إقامة هذه النسخة في موعد لاحق وهذا الأمر متوقف على تحسن الوضع الوبائي للفيروس في عموم المدن الليبية.

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