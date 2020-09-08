بعد فترة التوقف الإجباري.. العراق تقرر عودة النشاط الرياضي

وافقت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في العراق على استئناف النشاط الرياضي في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد فترة من التوقف الإجباري نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد منذ شهر مارس الماضي.

وقال عدنان درجال وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية أن الأندية والاتحادات الرياضية ستعود لمزاولة نشاطها الرياضي باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة حتى لا تكون الرياضة مصدرا لاستمرار تفشي الوباء في العراق.

وكان الاتحاد العراقي قد أعلن منذ حوالي شهرين عن إلغاء دوري كرة القدم عقب الازدياد المخيف للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

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