اخبار الرياضة

بعد فترة التوقف الإجباري.. العراق تقرر عودة النشاط الرياضي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في العراق على استئناف النشاط الرياضي في الثاني عشر من الشهر الحالي بعد فترة من التوقف الإجباري نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد منذ شهر مارس الماضي.

وقال عدنان درجال وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية أن الأندية والاتحادات الرياضية ستعود لمزاولة نشاطها الرياضي باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة حتى لا تكون الرياضة مصدرا لاستمرار تفشي الوباء في العراق.

وكان الاتحاد العراقي قد أعلن منذ حوالي شهرين عن إلغاء دوري كرة القدم عقب الازدياد المخيف للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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