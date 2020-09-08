بعد إصابته بكورونا.. مبابي خارج حسابات المنتخب الفرنسي

أعلنت مجلة فرانس فوتبول إصابة نجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي بفيروس كورونا وبالتالي لن يشارك في مباراة كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وكان مبابي وراء فوز منتخب بلاده على حساب السويد في الجولة الماضية ويشكل غيابه ضربة قوية لمنتخب الديوك الذي عانى في الأيام الماضية من إصابة بول بوغبا وحسام عوار وستيف مانداندا بفيروس كورونا وتعذر التحاقهم أمام السويد والآن أمام كرواتيا.

وعلى غرار المنتخب الفرنسي انضم مبابي لقائمة زملائه المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان وهم نيمار ودي ماريا وباريدس ونافاس وايكاردي.

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