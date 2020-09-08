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بعد إصابته بكورونا.. مبابي خارج حسابات المنتخب الفرنسي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول إصابة نجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي بفيروس كورونا وبالتالي لن يشارك في مباراة كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وكان مبابي وراء فوز منتخب بلاده على حساب السويد في الجولة الماضية ويشكل غيابه ضربة قوية لمنتخب الديوك الذي عانى في الأيام الماضية من إصابة بول بوغبا وحسام عوار وستيف مانداندا بفيروس كورونا وتعذر التحاقهم أمام السويد والآن أمام كرواتيا.

وعلى غرار المنتخب الفرنسي انضم مبابي لقائمة زملائه المصابين بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان وهم نيمار ودي ماريا وباريدس ونافاس وايكاردي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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